Демаркус Казинс — о Бронни: это знак, что «Лейкерс» настроены несерьёзно

Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс поделился мнением о перспективах «Лос-Анджелес Лейкерс» в предстоящем сезоне НБА.

В частности, Казинс высказался о решении калифорнийской команды задрафтовать сына лёгкого форварда Леброна Джеймса Бронни.

«Я воспринимаю это как знак того, что они не настроены серьёзно. Можно вспомнить, как они завершили сезон в прошлом году… я ожидал от них большего в плане действий», — сказал Казинс в эфире Run It Back.

Ранее в компании, которой владеет Леброн, отреагировали на слухи об интересе к покупке клуба НБА «Бостон Селтикс».

Бронни Джеймс в двусторонке во время межсезонья НБА: