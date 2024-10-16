Сын Леброна Джеймса в течение семи секунд дважды промахнулся по кольцу
Поделиться
Сегодня, 16 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой сыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 111:97 в пользу «Голден Стэйт».
НБА — предсезонные матчи
16 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
97 : 111
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 24, Knecht - 19, Хатимура - 15, Ривз - 13, Расселл - 6, Джеймс - 6, Хэйс - 4, Реддиш - 3, James - 2, Каслтон - 2, Льюис - 2, Худ-Скифино - 1, Вуд - 1, Вандербилт, Винсент, Колоко, Кристи, Гудвин, Olivari, Келли, Traore
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 21, Карри - 16, Куминга - 11, Уиггинс - 11, Пэйтон II - 10, Андерсон - 10, Хилд - 10, Грин - 10, Луни - 6, Сантос - 2, Джексон-Дэвис - 2, Уотерс III - 2, Beekman, Post, Hinson, Нокс, Rowe, Спенсер
В концовке заключительной четверти атакующий защитник и новичок «Лейкерс» Бронни Джеймс, старший сын Леброна Джеймса, отметился неудачными действиями, дважды промахнувшись по кольцу в течение семи секунд.
Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
Комментарии
- 16 октября 2024
-
14:18
-
13:54
-
13:51
-
13:02
-
12:46
-
12:00
-
11:30
-
11:13
-
10:48
-
10:30
-
10:15
-
10:14
-
10:04
-
10:00
-
09:55
-
09:30
-
08:40
-
08:25
-
08:10
-
07:55
-
07:35
-
07:19
-
07:12
-
06:40
-
06:35
-
06:29
-
05:24
-
05:04
-
04:58
-
04:33
-
04:25
-
03:30
-
03:08
-
03:02
-
02:53