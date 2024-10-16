Сын Леброна Джеймса в течение семи секунд дважды промахнулся по кольцу

Сегодня, 16 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой сыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 111:97 в пользу «Голден Стэйт».

В концовке заключительной четверти атакующий защитник и новичок «Лейкерс» Бронни Джеймс, старший сын Леброна Джеймса, отметился неудачными действиями, дважды промахнувшись по кольцу в течение семи секунд.

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