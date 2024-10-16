Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Убийцу отца Майкла Джордана могут освободить. Ранее ему дали пожизненное

Убийцу отца Майкла Джордана могут освободить. Ранее ему дали пожизненное
Аудио-версия:
Комментарии

Судья штата Северная Каролина (США) Грегори Уикс, который осуществлял процесс по делу об убийстве отца легендарного баскетболиста Майкла Джордана Джеймса в 1996 году, обратился в комиссию штата по условно-досрочному освобождению насчёт осуждённого по этому делу Дэниела Грина.

Как информирует ABC News, Уикс ходатайствует об освобождении Грина. Ранее его приговорили к пожизненному заключению.

Отец Джордана был убит в 1993 году во время ограбления. Помимо Грина, виновным был признан Ларри Демери. Оба получили пожизненные сроки.

Как сообщает издание, в деле могут быть представлены новые факты, а показания Демери, на которых строилось обвинение, могут быть поставлены под сомнение. Ранее сам Грин утверждал, что лишь согласился помочь Демери избавиться от тела Джордана-старшего, но не убивал его.

Подробнее о ситуации:
Убийцу отца Майкла Джордана могут освободить. Это что — правосудие по-американски?
Убийцу отца Майкла Джордана могут освободить. Это что — правосудие по-американски?

Майкл Джордан играет с двухлетней Кэти Ледеки в прятки:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android