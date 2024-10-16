Убийцу отца Майкла Джордана могут освободить. Ранее ему дали пожизненное

Судья штата Северная Каролина (США) Грегори Уикс, который осуществлял процесс по делу об убийстве отца легендарного баскетболиста Майкла Джордана Джеймса в 1996 году, обратился в комиссию штата по условно-досрочному освобождению насчёт осуждённого по этому делу Дэниела Грина.

Как информирует ABC News, Уикс ходатайствует об освобождении Грина. Ранее его приговорили к пожизненному заключению.

Отец Джордана был убит в 1993 году во время ограбления. Помимо Грина, виновным был признан Ларри Демери. Оба получили пожизненные сроки.

Как сообщает издание, в деле могут быть представлены новые факты, а показания Демери, на которых строилось обвинение, могут быть поставлены под сомнение. Ранее сам Грин утверждал, что лишь согласился помочь Демери избавиться от тела Джордана-старшего, но не убивал его.

Майкл Джордан играет с двухлетней Кэти Ледеки в прятки: