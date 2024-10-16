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Бронни Джеймс назвал любимых игроков НБА своего детства

Бронни Джеймс назвал любимых игроков НБА своего детства
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Бронни Джеймс, атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» и сын лидера этой команды Леброна Джеймса, ответил на вопрос по поводу любимых игроков, за игрой которых он следил в детстве.

«Конечно, это Джамал Кроуфорд. Также я назову Кармело Энтони, он был так близок к нам. Я часто смотрел яркие моменты с участием Аллена Айверсона. И Гилберт Аренас, потому что я много играл с ним в 2K», — приводит слова Бронни журнал Men’s Health.

Ранее о решении «Лейкерс» выбрать Бронни на драфте НБА мнением поделился экс-центровой лиги и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Демаркус Казинс.

Мнение Казинса:
Демаркус Казинс — о Бронни: это знак, что «Лейкерс» настроены несерьёзно

Предсезонная тренировка Бронни Джеймса:

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