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«Автодор» заключил контракт с турецким центровым сроком на один месяц

«Автодор» заключил контракт с турецким центровым сроком на один месяц
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«Автодор» объявил о переходе 29-летнего турецкого центрового Керема Кантера. Стороны заключили контракт сроком до 18 ноября с возможностью продления до конца сезона.

За время карьеры турок выступал в чемпионатах Франции, Литвы, Испании, Греции, Польши и Японии. Минувший сезон Кантер частично провёл в высшем дивизионе Франции.

«К сожалению, травма Артёма Клименко оказалась серьёзнее, чем выглядело изначально. В связи с этим, чтобы не терять в качестве игры, мы вынуждены принять экстренные меры по подписанию нового игрока на позицию центрового. Появление Кантера углубит ротацию команды и разгрузит наших «больших» в отсутствие Клименко», — сказал президент «Автодора» Олег Родионов.

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