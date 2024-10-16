Журналист назвал условие, при котором россиянин Егор Дёмин точно окажется в НБА

Североамериканский журналист и обозреватель спортивного портала KSL Sports Джейк Хэтч высказался по поводу российского баскетболиста Егора Дёмина, представляющего университет Бригама Янга (BYU) в NCAA.

«У них [«Кугарз»] сейчас очень сильный состав, но он может сохраниться только на один сезон. Если Егор Дёмин оправдает ожидания, то он отправится в НБА. Кэннон Кэтчингс, который проявил себя в той игре «синих» против «белых», также может выйти на драфт НБА», — сказал Хэтч в рамках подкаста Locked On (BYU) Cougars.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.