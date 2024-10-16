Отбывающий пожизненное заключение за убийство отца Майкла Джордана сделал заявление

Дэниел Грин, который отбывает пожизненное заключение за убийство отца легендарного игрока НБА Майкла Джордана Джеймса, прокомментировал новый поворот в деле. Ранее судья штата Северная Каролина (США) Грегори Уикс, который осуществлял процесс по делу Грина, обратился в комиссию штата по условно-досрочному освобождению насчёт осуждённого. Сообщалось, что в деле могут быть представлены новые факты, доказывающие невиновность Дэниела.

«Тот факт, что судья, который председательствовал в моём деле, ходатайствует о моём условно-досрочном освобождении, многое значит. Это многое говорит об этом деле, и я безмерно благодарен», — приводит слова Грина издание ABC News, которое связалось с ним по телефону.

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