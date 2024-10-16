Игрок УНИКСа Тони Тэйлор: не пытаюсь заменить Димитриевича

34-летний разыгрывающий УНИКСа Тони Тэйлор поделился мыслями о своей роли в казанской команде. Как считает американец, не стоит считать его заменой ушедшему из УНИКСа Ненаду Димитриевичу. По его словам, у него другая роль в клубе.

«Я не пытаюсь заменить Димитриевича. Скорее, хочу привнести в команду свой собственный стиль, своё отношение к делу, всё, что у меня есть. Ненад Димитриевич проделал в Казани действительно отличную работу. Он – MVP регулярки прошедшего чемпионата и самый ценный игрок финальной серии «золотого» сезона УНИКСа. Сейчас Нено перешёл в итальянский «Милан», и мы знаем, что и там он успешно выступает. Конечно, Димитриевич – отличный баскетболист. Но у меня свой собственный стиль игры. Я старше и потому опытнее. Я очень много об этом размышляю: о своём стиле, лидерстве и опыте. К тому же в УНИКСе много других хороших баскетболистов. Поэтому я считаю себя фрагментом нашего командного пазла», — приводит слова Тэйлора пресс-служба УНИКСа.

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