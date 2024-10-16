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Енисей — Парма, результат матча 16 октября 2024, счет 89:61, Единая лига

«Енисей» разгромил «Парму» в матче Единой лиги
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В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Енисей» и «Парма». Встреча закончилась со счётом 89:61 (19:15, 27:14, 23:22, 20:10) в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
89 : 61
Парма
Пермь
Енисей: Степанович - 18, Герасимов - 18, Сандерс - 16, Сонько - 12, Балашов - 11, Близнюк - 11, Загретдинов - 3, Ведищев, Перевалов, Шлегель, Долинин, Одиноков
Парма: Нэвелс - 17, Захаров - 12, Хэмм - 10, Ильницкий - 8, Хэмилтон - 6, Морозов - 2, Тучков - 2, Якушин - 2, Чебуркин - 2, Свинин, Халтурин, Фирсов

Лучшую результативность в составе победителей показал форвард Алекса Степанович. На его счету 18 очков, а также семь подборов и пять передач. В составе «Пармы» самым результативным игроком стал защитник Гарретт Нэвелс. Он набрал 17 очков, сделал три подбора и три передачи.

В следующем туре «Енисей» 19 октября сыграет на выезде с «Автодором». «Парма» 20 октября примет дома ЦСКА.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две – на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

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