Вембаньяма ответил, что для него ценнее всего — олимпийское золото или чемпионство в НБА

20-летний центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма поделился мнением о значимости олимпийского золота и чемпионства НБА.

«Золотая олимпийская медаль значила бы больше всего, потому что за время карьеры их можно выиграть гораздо меньше. Олимпийское золото – большая редкость», — сказал Вембаньяма на канале Sports Illustrated в YouTube.

Напомним, Виктор принимал участие в Олимпийских играх 2024 года. В составе сборной Франции центровой стал серебряным медалистом. В финале французы уступили национальной команде США.

В недавнем предсезонном матче с «Майами Хит» Вембаньяма перехватил мяч и сделал точный аллей-уп пас в быстром отрыве.

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