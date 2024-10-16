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Дмитрий Кулагин провёл 300-й матч в Единой лиге

Дмитрий Кулагин провёл 300-й матч в Единой лиге
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Защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин провёл во вторник, 15 октября, свой 300-й матч в Единой лиге ВТБ. В юбилейной для Дмитрия встрече его команда обыграла казахстанский БК «Астана» со счётом 97:81 (15:15, 25:24, 25:27, 32:15).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
97 : 81
Астана
Астана
УНИКС: Рейнольдс - 21, Акун-Пёрселл - 19, Тэйлор - 19, Найт - 17, Торопов - 10, Бако - 7, Беленицкий - 4, Комолов, Д. Кулагин, Илюк, Стуленков, Платунов
Астана: Джонсон - 26, Утоми - 19, Мотовилов - 9, Походяев - 9, Смит - 7, Мурзагалиев - 6, Айткали - 5, Щербак, Десятников, Исаенко, Майдекин

Дмитрий Кулагин выступает в Единой лиге с 2012 года. За это время он играл за «Красные Крылья» (2012-2013), «Триумф» (2013-2014), «Зенит» (2014-2015, 2021-2023), ЦСКА (2015-2017), «Локомотив-Кубань» (2017-2020) и УНИКС (с 2023 года по настоящее время).

Кулагин стал 10-м игроком в истории турнира, которому покорилась эта отметка.

Ранее этого показателя достигли:

Никита Курбанов;
Вячеслав Зайцев;
Андрей Воронцевич;
Виталий Фридзон;
Семён Антонов;
Андрей Зубков;
Евгений Воронов;
Евгений Бабурин;
Сергей Моня.

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