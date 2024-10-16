Дмитрий Кулагин провёл 300-й матч в Единой лиге

Защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин провёл во вторник, 15 октября, свой 300-й матч в Единой лиге ВТБ. В юбилейной для Дмитрия встрече его команда обыграла казахстанский БК «Астана» со счётом 97:81 (15:15, 25:24, 25:27, 32:15).

Дмитрий Кулагин выступает в Единой лиге с 2012 года. За это время он играл за «Красные Крылья» (2012-2013), «Триумф» (2013-2014), «Зенит» (2014-2015, 2021-2023), ЦСКА (2015-2017), «Локомотив-Кубань» (2017-2020) и УНИКС (с 2023 года по настоящее время).

Кулагин стал 10-м игроком в истории турнира, которому покорилась эта отметка.

Ранее этого показателя достигли:

Никита Курбанов;

Вячеслав Зайцев;

Андрей Воронцевич;

Виталий Фридзон;

Семён Антонов;

Андрей Зубков;

Евгений Воронов;

Евгений Бабурин;

Сергей Моня.