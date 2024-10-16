Тренер «Енисея» Арсич раскрыл, за счёт чего получилось крупно обыграть «Парму»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич назвал ключевые моменты в игре своей команды, которые позволили обыграть «Парму» (Пермь) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 89:61.

«Сегодня мы играли лучше с точки зрения командного баскетбола: лучше двигали мяч, находили открытые броски, что привело к более высокому проценту попаданий. И это естественно, когда показываешь более качественную командную игру. И хочется отметить игру в обороне: мы здорово защищались и держали концентрацию. Эти усилия привели к победе, чему мы очень рады» — приводит слова Арсича пресс-служба «Енисея».

В следующем туре «Енисей» 19 октября сыграет на выезде с «Автодором». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две – на выезде).