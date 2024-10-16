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Вембаньяма: есть такие игроки, которых я уважал, но теперь они не оправдывают доверия

Вембаньяма: есть такие игроки, которых я уважал, но теперь они не оправдывают доверия
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма заявил, что разочаровался в некоторых звёздах Национальной баскетбольной ассоциации, так как понял, что они не выполняют ту работу, за которую он мог бы уважать их.

«Некоторые игроки действительно впечатляют и вдохновляют своим подходом к игре. Однако есть и такие, кого я раньше уважал, но теперь мне кажется, что они не оправдывают этого доверия. Кажется, они не прилагают столько усилий, сколько я ожидал», — приводит слова Вембаньямы Sports Illustrated.

При этом Вембаньяма отметил, что эти игроки — не Кевин Дюрант и не Руди Гобер, которых он по-прежнему ценит и уважает.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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