«Локомотив-Кубань» с разницей в 11 очков победил «Уралмаш» в матче Единой лиги

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Локомотив-Кубань» и «Уралмаш» (Екатеринбург). Встреча закончилась со счётом 91:80 (21:26, 26:20, 18:20, 26:14) в пользу хозяев площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Патрик Миллер. На его счету 17 очков, а также пять подборов и пять передач. В составе «Уралмаша» самым результативным игроком стал центровой Тайрелл Нэльсон. Он набрал 19 очков, сделал шесть подборов и две передачи.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» 20 октября примет УНИКС. «Уралмаш» 21 октября сыграет с «Зенитом».