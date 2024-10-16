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Локомотив-Кубань — Уралмаш, результат матча 16 октября 2024, счет 91:80, Единая лига

«Локомотив-Кубань» с разницей в 11 очков победил «Уралмаш» в матче Единой лиги
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В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Локомотив-Кубань» и «Уралмаш» (Екатеринбург). Встреча закончилась со счётом 91:80 (21:26, 26:20, 18:20, 26:14) в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
91 : 80
Уралмаш
Екатеринбург
Локомотив-Кубань: Миллер - 17, Мартюк - 14, Джонсон - 13, Уэйли - 12, Ведищев - 10, Темиров - 9, Елатонцев - 6, Кливленд - 5, Емченко - 3, Ищенко - 2, Узинский, Квитковских
Уралмаш: Мартин - 19, Нэльсон - 19, Уиттакер - 15, Зайцев - 9, Даглас - 9, Писклов - 4, Белянков - 3, О'Брайант - 2, Акрамов, Новиков, Балашов, Михеев

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Патрик Миллер. На его счету 17 очков, а также пять подборов и пять передач. В составе «Уралмаша» самым результативным игроком стал центровой Тайрелл Нэльсон. Он набрал 19 очков, сделал шесть подборов и две передачи.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» 20 октября примет УНИКС. «Уралмаш» 21 октября сыграет с «Зенитом».

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