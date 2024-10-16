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Джейсон Тейтум высказался о потенциальном матче чемпионов НБА и Евролиги

Джейсон Тейтум высказался о потенциальном матче чемпионов НБА и Евролиги
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостона» Джейсон Тейтум высказался о возможности проведения матча между его командой, которая является действующим чемпионом НБА, и чемпионом Евролиги «Панатинаикосом» (Афины).

«Я не думаю о гипотезах. Это, вероятно, суперконкурентный формат. Об этом весело рассуждать и спорить, но я сомневаюсь, что этот матч произойдёт в ближайшем будущем», — приводит слова Тейтума Mundo Deportivo.

Напомним, после того как «Бостон Селтикс» стали чемпионами НБА, они написали на клубной странице в социальной сети X (ранее Twitter): «Бостон — чемпионы мира». В ответ тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман ответил им: «Вы не чемпионы мира. Если хотите получить титул чемпионов мира, приезжайте и побеждайте нас, чемпионов Евролиги».

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