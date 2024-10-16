Результаты всех матчей Единой лиги 16 октября, турнирная таблица

В среду, 16 октября, состоялись матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день было проведено две игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Результаты матчей Единой лиги 16 октября:

«Енисей» – «Парма» — 89:61;

«Локомотив-Кубань» – «Уралмаш» — 91:80.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две – на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.