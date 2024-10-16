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Результаты всех матчей Единой лиги 16 октября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Единой лиги 16 октября, турнирная таблица
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В среду, 16 октября, состоялись матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день было проведено две игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Результаты матчей Единой лиги 16 октября:

«Енисей» – «Парма» — 89:61;
«Локомотив-Кубань» – «Уралмаш» — 91:80.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
89 : 61
Парма
Пермь
Енисей: Степанович - 18, Герасимов - 18, Сандерс - 16, Сонько - 12, Балашов - 11, Близнюк - 11, Загретдинов - 3, Ведищев, Перевалов, Шлегель, Долинин, Одиноков
Парма: Нэвелс - 17, Захаров - 12, Хэмм - 10, Ильницкий - 8, Хэмилтон - 6, Морозов - 2, Тучков - 2, Якушин - 2, Чебуркин - 2, Свинин, Халтурин, Фирсов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
91 : 80
Уралмаш
Екатеринбург
Локомотив-Кубань: Миллер - 17, Мартюк - 14, Джонсон - 13, Уэйли - 12, Ведищев - 10, Темиров - 9, Елатонцев - 6, Кливленд - 5, Емченко - 3, Ищенко - 2, Узинский, Квитковских
Уралмаш: Мартин - 19, Нэльсон - 19, Уиттакер - 15, Зайцев - 9, Даглас - 9, Писклов - 4, Белянков - 3, О'Брайант - 2, Акрамов, Новиков, Балашов, Михеев

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две – на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.

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