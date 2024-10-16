Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Локо» Ведищев назвал главное преимущество своей команды в матче с «Уралмашем»

Тренер «Локо» Ведищев назвал главное преимущество своей команды в матче с «Уралмашем»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев назвал главное преимущество своей команды, которое позволило обыграть екатеринбургский «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 91:80.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
91 : 80
Уралмаш
Екатеринбург
Локомотив-Кубань: Миллер - 17, Мартюк - 14, Джонсон - 13, Уэйли - 12, Ведищев - 10, Темиров - 9, Елатонцев - 6, Кливленд - 5, Емченко - 3, Ищенко - 2, Узинский, Квитковских
Уралмаш: Мартин - 19, Нэльсон - 19, Уиттакер - 15, Зайцев - 9, Даглас - 9, Писклов - 4, Белянков - 3, О'Брайант - 2, Акрамов, Новиков, Балашов, Михеев

«Это был очень сложный матч. Соперник – классная команда. Нам почему-то было непросто сфокусироваться – с самого начала то и дело теряли концентрацию, приходилось догонять. В тайм-аутах и в перерывах я постоянно говорил, что не надо думать о том, как забить, и в первую очередь нужно хорошо защищаться. Во второй половине это начало получаться, и в четвёртой четверти исход матча определился.

Удачно вышли на замену Михаил Ведищев, Кирилл Темиров – в нужный момент они помогли команде. Длинная ротация – это наше преимущество», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» 20 октября примет УНИКС. В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две – на выезде).

Материалы по теме
«Локомотив-Кубань» с разницей в 11 очков победил «Уралмаш» в матче Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android