Тренер «Локо» Ведищев назвал главное преимущество своей команды в матче с «Уралмашем»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев назвал главное преимущество своей команды, которое позволило обыграть екатеринбургский «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 91:80.

«Это был очень сложный матч. Соперник – классная команда. Нам почему-то было непросто сфокусироваться – с самого начала то и дело теряли концентрацию, приходилось догонять. В тайм-аутах и в перерывах я постоянно говорил, что не надо думать о том, как забить, и в первую очередь нужно хорошо защищаться. Во второй половине это начало получаться, и в четвёртой четверти исход матча определился.

Удачно вышли на замену Михаил Ведищев, Кирилл Темиров – в нужный момент они помогли команде. Длинная ротация – это наше преимущество», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» 20 октября примет УНИКС. В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две – на выезде).