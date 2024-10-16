«Барселона» с разницей в 15 очков обыграла «Монако» в матче 3-го тура Евролиги

В Барселоне завершился матч 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались БК «Барселона» и БК «Монако». Игра закончилась со счётом 86:71 (26:18, 21:21, 24:15, 15:17) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Кевин Пантер. Он набрал 21 очко, сделал три подбора и три результативных передачи. У «Монако» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Эли Окобо, на счету которого 13 очков, один подбор и семь передач.

В следующем туре соревнований «Барселона» сыграет на выезде с сербским клубом «Црвена Звезда». Встреча состоится 18 октября. «Монако» в тот же день примет дома БК «Париж».