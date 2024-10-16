Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Барселона – Монако, результат матча 16 октября 2024, счет 86:71, Евролига

«Барселона» с разницей в 15 очков обыграла «Монако» в матче 3-го тура Евролиги
Комментарии

В Барселоне завершился матч 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались БК «Барселона» и БК «Монако». Игра закончилась со счётом 86:71 (26:18, 21:21, 24:15, 15:17) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
16 октября 2024, среда. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
86 : 71
Монако
Монако, Монако
Барселона: Пантер, Андерсон, Веселы, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Лапровиттола, Абринес, Паркер
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Папаяннис, Диалло, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Бегарен, Браун, Стразель, Джеймс

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Кевин Пантер. Он набрал 21 очко, сделал три подбора и три результативных передачи. У «Монако» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Эли Окобо, на счету которого 13 очков, один подбор и семь передач.

В следующем туре соревнований «Барселона» сыграет на выезде с сербским клубом «Црвена Звезда». Встреча состоится 18 октября. «Монако» в тот же день примет дома БК «Париж».

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
Материалы по теме
«Панатинаикос» подал протест из-за неспортивного фола в проигранном матче Евролиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android