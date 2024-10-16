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Результаты игрового дня Евролиги 16 октября, турнирная таблица

Результаты игрового дня Евролиги 16 октября, турнирная таблица
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В среду, 16 октября, состоялся игровой день 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день был проведён один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Результаты матчей Евролиги 16 октября:

«Барселона» – «Монако» — 86:71.

Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
16 октября 2024, среда. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
86 : 71
Монако
Монако, Монако
Барселона: Пантер, Андерсон, Веселы, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Лапровиттола, Абринес, Паркер
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Папаяннис, Диалло, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Бегарен, Браун, Стразель, Джеймс

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 октября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.

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