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Еврокубок: результаты матчей 16 октября, турнирная таблица

Еврокубок: результаты матчей 16 октября, турнирная таблица
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В среду, 16 октября, состоялся игровой день 4-го тура баскетбольного Еврокубка. В общей сложности было проведено четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок. Календарь
Еврокубок. Турнирная таблица

Еврокубок, результаты матчей 16 октября:

«Бахчешехир Колежи» (Турция) – «Доломити Энергия» (Италия) — 110:70;

«Арис» (Греция) – «Хапоэль» Иерусалим (Израиль) — 68:78;

«Будучность» (Черногория) – «Трефл Сопот» (Польша) — 92:83;

«Ховентуд» (Испания) – «Вулвз» (Литва) — 63:86.

Еврокубок . Группа A. 4-й тур
16 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция
Окончен
110 : 70
Доломити Энергия
Тренто, Италия
Еврокубок . Группа B. 4-й тур
16 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Арис
Салоники, Греция
Окончен
68 : 78
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Еврокубок . Группа A. 4-й тур
16 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Будучность
Подгорица, Черногория
Окончен
92 : 83
Трефл Сопот
Сопот, Польша
Еврокубок . Группа A. 4-й тур
16 октября 2024, среда. 21:30 МСК
Ховентуд
Бадалона, Испания
Окончен
63 : 86
Вулвз
Вильнюс, Литва

Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка продлится с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

Напомним, победителем минувшего сезона Еврокубка является французский клуб «Париж», который в серии из двух матчей обыграл в финале «Бурк».

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