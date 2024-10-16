Еврокубок: результаты матчей 16 октября, турнирная таблица

В среду, 16 октября, состоялся игровой день 4-го тура баскетбольного Еврокубка. В общей сложности было проведено четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок, результаты матчей 16 октября:

«Бахчешехир Колежи» (Турция) – «Доломити Энергия» (Италия) — 110:70;

«Арис» (Греция) – «Хапоэль» Иерусалим (Израиль) — 68:78;

«Будучность» (Черногория) – «Трефл Сопот» (Польша) — 92:83;

«Ховентуд» (Испания) – «Вулвз» (Литва) — 63:86.

Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка продлится с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

Напомним, победителем минувшего сезона Еврокубка является французский клуб «Париж», который в серии из двух матчей обыграл в финале «Бурк».