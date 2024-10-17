Известное издание The Ringer обнародовало топ-20 лучших баскетболистов в НБА
Известный медиапортал The Ringer опубликовал список 20 лучших баскетболистов НБА на данный момент.
Список лучших игроков НБА по версии The Ringer:
- Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
- Лука Дончич («Даллас Маверикс»).
- Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
- Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
- Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»).
- Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
- Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).
- Кевин Дюрант («Финикс Санз»).
- Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»).
- Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
- Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).
- Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).
- Девин Букер («Финикс Санз»).
- Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).
- Виктор Вембаньяма («Сан Антонио Спёрс»).
- Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).
- Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс»).
- Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).
- Джимми Батлер («Майами Хит»).
- Бэм Адебайо («Майами Хит»).
Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября.
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