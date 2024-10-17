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Известное издание The Ringer обнародовало топ-20 лучших баскетболистов в НБА

Известное издание The Ringer обнародовало топ-20 лучших баскетболистов в НБА
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Известный медиапортал The Ringer опубликовал список 20 лучших баскетболистов НБА на данный момент.

Список лучших игроков НБА по версии The Ringer:

  1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
  2. Лука Дончич («Даллас Маверикс»).
  3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
  4. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
  5. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»).
  6. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
  7. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).
  8. Кевин Дюрант («Финикс Санз»).
  9. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»).
  10. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
  11. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).
  12. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).
  13. Девин Букер («Финикс Санз»).
  14. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).
  15. Виктор Вембаньяма («Сан Антонио Спёрс»).
  16. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).
  17. Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс»).
  18. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).
  19. Джимми Батлер («Майами Хит»).
  20. Бэм Адебайо («Майами Хит»).

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября.

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