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Баскетболист набрал первые очки в НБА спустя более 1000 дней отсутствия из-за травм

Баскетболист набрал первые очки в НБА спустя более 1000 дней отсутствия из-за травм
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На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Чикаго Буллз» принимает «Миннесота Тимбервулвз». На момент написания новости счёт на табло — 61:56 в пользу домашней команды.

НБА — предсезонные матчи
17 октября 2024, четверг. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Перерыв
71 : 58
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Чикаго Буллз: Уайт, Болл, Гидди, Картер, Смит, Лавин, Вучевич, Крэйг, Битим, Саного, Хортон-Такер, Стюард, Дуарте, Лидделл, Лофтон Мл., Уильямс
Миннесота Тимбервулвз: Дивинченцо, Shannon, Никс, Макдэниелс, Dillingham, Эдвардс, Инглс, Майнотт, Александер-Уолкер, Конли, Эдвардс, Кларк, Гобер, Рэндл, Бэйтс-Диоп, Миллер, Дозьер, Оморуи

Разыгрывающий «Чикаго» Лонзо Болл в середине первой четверти появился на площадке, а после чего отметился точным трёхочковым попаданием. Примечательно, что Болл последний раз появлялся на паркете в середине января 2022 года. Затем защитник восстанавливался от травм колена.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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