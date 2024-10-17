Баскетболист набрал первые очки в НБА спустя более 1000 дней отсутствия из-за травм

На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Чикаго Буллз» принимает «Миннесота Тимбервулвз». На момент написания новости счёт на табло — 61:56 в пользу домашней команды.

Разыгрывающий «Чикаго» Лонзо Болл в середине первой четверти появился на площадке, а после чего отметился точным трёхочковым попаданием. Примечательно, что Болл последний раз появлялся на паркете в середине января 2022 года. Затем защитник восстанавливался от травм колена.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».