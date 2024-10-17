Баскетболистка женской НБА заявила, что её зарплата не покрывает расходы на аренду жилья

Тяжёлый форвард и новичок «Чикаго Скай» из женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Энджел Риз высказалась по поводу своих трат и зарплате в североамериканской лиге.

«Ребята, я занимаюсь расклейкой объявлений вручную. Надеюсь, вы понимаете, что зарплата в WNBA вообще не покрывает мои расходы.

Кажется, она даже не покрывает один из моих счетов. Я буквально пытаюсь понять, как оплатить аренду за жильё. Давайте быстро посчитаем. Какая у меня зарплата? Даже не уверена, может, $ 74 тыс. Нет, моя аренда больше этого, она составляет $ 8 тыс. Похоже, я живу не по средствам, как вы думаете?

Если вы думали… Подождите, дайте-ка мне посмотреть. Я даже не знаю точную зарплату в WNBA. Она даже не покрывает мой платёж за машину?» — поделилась Риз во время прямого эфира в социальной сети.