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«Енисей» — «Парма»: подробный видеообзор матча в Единой лиге

«Енисей» — «Парма»: подробный видеообзор матча в Единой лиге
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Вчера, 16 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в котором между собой сыграли красноярский «Енисей» и пермская «Парма». Игра завершилась со счётом 89:61 в пользу домашней команды.

Отметим, что самыми результативными в составе победителей стали Алекса Степанович и Тимофей Герасимов, набравшие по 18 очков каждый. Предлагаем вашему вниманию подробный видеообзор матча.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
89 : 61
Парма
Пермь
Енисей: Степанович - 18, Герасимов - 18, Сандерс - 16, Сонько - 12, Балашов - 11, Близнюк - 11, Загретдинов - 3, Ведищев, Перевалов, Шлегель, Долинин, Одиноков
Парма: Нэвелс - 17, Захаров - 12, Хэмм - 10, Ильницкий - 8, Хэмилтон - 6, Морозов - 2, Тучков - 2, Якушин - 2, Чебуркин - 2, Свинин, Халтурин, Фирсов
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