Форвард «Локомотива-Кубань» Би Джей Джонсон: матч с УНИКСом будет настоящей битвой

Форвард «Локомотива-Кубань» Би Джей Джонсон прокомментировал победу над «Уралмашем» (91:80) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Для кубанцев эта победа стала седьмой подряд.

«Уралмаш» — хорошая команда. Они всегда играют жёстко, я бы сказал, с характером. Мы знали, что будет непросто. По ходу матча у нас были и взлёты, и падения, но мы верили в себя и продолжали бороться. Думаю, именно это и принесло нам победу.

Главное, что сегодня на протяжении всего матча мы проявили себя хорошо именно как команда. А что касается меня, думаю, я мог бы сыграть лучше. Оцениваю своё выступление на 6 из 10.

Матч с УНИКСом будет настоящей битвой. Нам нужно серьёзно подготовиться, проработать план и быть готовыми к бою. Самое важное — играть командно, проявить упорство, и, надеюсь, что всё получится», — сказал Джонсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Встреча между «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом состоится 20 октября в Краснодаре.

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