Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард «Локомотива-Кубань» Би Джей Джонсон: матч с УНИКСом будет настоящей битвой

Форвард «Локомотива-Кубань» Би Джей Джонсон: матч с УНИКСом будет настоящей битвой
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Локомотива-Кубань» Би Джей Джонсон прокомментировал победу над «Уралмашем» (91:80) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Для кубанцев эта победа стала седьмой подряд.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
91 : 80
Уралмаш
Екатеринбург
Локомотив-Кубань: Миллер - 17, Мартюк - 14, Джонсон - 13, Уэйли - 12, Ведищев - 10, Темиров - 9, Елатонцев - 6, Кливленд - 5, Емченко - 3, Ищенко - 2, Узинский, Квитковских
Уралмаш: Мартин - 19, Нэльсон - 19, Уиттакер - 15, Зайцев - 9, Даглас - 9, Писклов - 4, Белянков - 3, О'Брайант - 2, Акрамов, Новиков, Балашов, Михеев

«Уралмаш» — хорошая команда. Они всегда играют жёстко, я бы сказал, с характером. Мы знали, что будет непросто. По ходу матча у нас были и взлёты, и падения, но мы верили в себя и продолжали бороться. Думаю, именно это и принесло нам победу.

Главное, что сегодня на протяжении всего матча мы проявили себя хорошо именно как команда. А что касается меня, думаю, я мог бы сыграть лучше. Оцениваю своё выступление на 6 из 10.

Матч с УНИКСом будет настоящей битвой. Нам нужно серьёзно подготовиться, проработать план и быть готовыми к бою. Самое важное — играть командно, проявить упорство, и, надеюсь, что всё получится», — сказал Джонсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Встреча между «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом состоится 20 октября в Краснодаре.

Календарь Единой лиги
Турнирная таблица Единой лиги

Видео: Семиклассник ростом 220 см играет в баскетбол

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android