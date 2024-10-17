Предсезонные матчи НБА-2024/2025: результаты от 17 октября

Сегодня, 17 октября, прошёл очередной игровой день предсезонной подготовки в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На сегодня было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

«Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс» — 108:92

«Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс» — 117:95

«Майами Хит» — «Атланта Хоукс» — 120:111

«Чикаго Буллз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 125:123

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Ратиофарм Ульм» — 111:100

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».