Предсезонные матчи НБА-2024/2025: результаты от 17 октября
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Сегодня, 17 октября, прошёл очередной игровой день предсезонной подготовки в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На сегодня было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
- «Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс» — 108:92
- «Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс» — 117:95
- «Майами Хит» — «Атланта Хоукс» — 120:111
- «Чикаго Буллз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 125:123
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Ратиофарм Ульм» — 111:100
НБА — предсезонные матчи
17 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
108 : 92
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Детройт Пистонс: Фонтеккио - 18, Jenkins - 13, Holland - 8, Стивенс - 7, Estrada - 7, Дюрен - 6, Каннингем - 6, Бисли - 6, Рид - 6, Харрис - 6, Сиброн - 6, Мур - 6, McCoy - 4, Хардуэй-младший - 3, Айви - 2, Сассер - 2, Smith - 2, Томпсон, Эвбуомван, Стюарт, Klintman
Кливленд Кавальерс: Аллен - 19, Митчелл - 13, Мобли - 10, Гарлэнд - 9, Джером - 8, ЛеВерт - 6, Тор - 6, Портер - 5, Ньянг - 5, Уэйд - 5, Окоро - 3, Бернард - 2, Tyson - 1, Страс, Меррилл, Нэнс, Томпсон, Бейтс, Travers
НБА — предсезонные матчи
17 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
117 : 95
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Убре - 18, Мартин - 12, Даутин - 11, Каунсил - 9, McCain - 9, Киньонес - 9, Ябуселе - 9, Гордон - 8, Макси - 7, Драммонд - 7, Мартин - 7, Edwards - 6, Bona - 4, Fiedler - 1, Джексон, Tucker, Mintz, Мобли
Бруклин Нетс: Томас - 17, Милтон - 13, Уильямс - 11, Джонсон - 11, Клауни - 11, Уилсон - 10, Шрёдер - 9, Финни-Смит - 8, Мартин - 5, Миллер-Уайтхэд, Cui, Мартин, Бэйли, Джонсон
НБА — предсезонные матчи
17 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
120 : 111
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит: Батлер - 24, Хироу - 19, Хайсмит - 16, Бёркс - 9, Адебайо - 7, Розир - 6, Кристофер - 6, Жакез-мл. - 6, Лав - 6, Йович - 5, Ware - 5, Johnson - 4, Брайант - 4, Робинсон - 3, Ричардсон, Larsson, Смит, Pullin, Washington, Литтл, Stevens
Атланта Хоукс: Джонсон - 21, Бафкин - 15, Родди - 15, Харрис - 13, Янг - 10, Дэниэлс - 9, Мэтьюз - 9, Крейчи - 5, Гуйе - 4, Нэнс - 4, Wallace - 3, Капела - 3, Ланди, Рисашер, Хантер, Богданович, Оконгву, Барлоу, Plowden, Зеллер
НБА — предсезонные матчи
17 октября 2024, четверг. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
125 : 123
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Чикаго Буллз: Уайт - 23, Лавин - 19, Вучевич - 17, Хортон-Такер - 17, Уильямс - 12, Болл - 10, Смит - 10, Крэйг - 7, Картер - 6, Гидди - 4, Битим, Саного, Стюард, Дуарте, Лидделл, Лофтон Мл.
Миннесота Тимбервулвз: Майнотт - 18, Дивинченцо - 17, Эдвардс - 16, Рэндл - 15, Гобер - 13, Макдэниелс - 12, Гарза - 11, Александер-Уолкер - 8, Дозьер - 5, Инглс - 3, Конли - 3, Shannon - 2, Никс, Dillingham, Эдвардс, Кларк, Бэйтс-Диоп, Миллер, Оморуи
НБА — предсезонные матчи
17 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
111 : 100
Ратиофарм Ульм
Ульм
Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».
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