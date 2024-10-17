Гилберт Аренас назвал лучшего тяжёлого форварда в НБА, его выбор — в пользу европейца

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас высказал своё мнение, какой игрок ему больше нравится на позиции тяжёлого форварда в лиге. В частности, Аренас тепло отозвался о греческом лидере «Милуоки Бакс» Яннисе Адетокунбо.

«Я фанат «Лейкерс». Но выберу Янниса [Адетокунбо]. Причина, по которой выбираю Янниса, в том, что я знаю на 1000%, что он психологически никогда не сдастся, ни в какой ситуации. Он будет играть жёстко, несмотря ни на что.

Он не станет призраком в четвёртой четверти, не будет делать никаких отчаянных бросков. Вам не нужно беспокоиться о том, что Яннис будет психологически готов в заключительной четверти. Это у него в крови», — сказал Аренас в рамках собственного подкаста.