Евролига: расписание матчей 17 октября

Сегодня, 17 октября, стартует 4-й тур элитного баскетбольного турнира — Евролиги. В четверг пройдёт пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, центральной встречей которого станет битва финалистов прошлого сезона — мадридского «Реала» и греческого «Панатинаикоса».

Расписание матчей Евролиги 17 октября:

20:30 мск — «Альба» — «Фенербахче».

21:05 мск — «Маккаби Тель-Авив» — «Партизан».

21:30 мск — «Олимпия» — «Жальгирис».

21:45 мск — мадридский «Реал» — «Панатинаикос».

21:45 мск — «Бавария» — «Париж».

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги проводится с 3 октября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров.