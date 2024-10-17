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Евролига: расписание всех матчей 17 октября

Евролига: расписание матчей 17 октября
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Сегодня, 17 октября, стартует 4-й тур элитного баскетбольного турнира — Евролиги. В четверг пройдёт пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, центральной встречей которого станет битва финалистов прошлого сезона — мадридского «Реала» и греческого «Панатинаикоса».

Расписание матчей Евролиги 17 октября:

20:30 мск — «Альба» — «Фенербахче».

Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
17 октября 2024, четверг. 20:30 МСК
Альба
Берлин, Германия
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

21:05 мск — «Маккаби Тель-Авив» — «Партизан».

Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
17 октября 2024, четверг. 21:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

21:30 мск — «Олимпия» — «Жальгирис».

Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
17 октября 2024, четверг. 21:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Не начался
Жальгирис
Каунас, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

21:45 мск — мадридский «Реал» — «Панатинаикос».

Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
17 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

21:45 мск — «Бавария» — «Париж».

Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
17 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Париж
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги проводится с 3 октября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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