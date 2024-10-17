Евролига: расписание матчей 17 октября
Поделиться
Сегодня, 17 октября, стартует 4-й тур элитного баскетбольного турнира — Евролиги. В четверг пройдёт пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, центральной встречей которого станет битва финалистов прошлого сезона — мадридского «Реала» и греческого «Панатинаикоса».
Расписание матчей Евролиги 17 октября:
20:30 мск — «Альба» — «Фенербахче».
Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
17 октября 2024, четверг. 20:30 МСК
Альба
Берлин, Германия
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
21:05 мск — «Маккаби Тель-Авив» — «Партизан».
Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
17 октября 2024, четверг. 21:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
21:30 мск — «Олимпия» — «Жальгирис».
Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
17 октября 2024, четверг. 21:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Не начался
Жальгирис
Каунас, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
21:45 мск — мадридский «Реал» — «Панатинаикос».
Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
17 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
21:45 мск — «Бавария» — «Париж».
Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
17 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Париж
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги проводится с 3 октября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров.
Сейчас читают:
Комментарии
- 17 октября 2024
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
08:30
-
08:00
-
07:29
-
07:22
-
06:55
-
04:11
-
03:58
-
01:38
- 16 октября 2024
-
23:55
-
23:47
-
23:39
-
23:15
-
22:19
-
21:51
-
21:02
-
21:00
-
20:00
-
19:56
-
19:00
-
18:58
-
18:16
-
18:00
-
17:30
-
17:08
-
16:55
-
16:42
-
16:07
-
15:39
-
15:34
-
14:56
-
14:36
-
14:18