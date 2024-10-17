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Еврокубок ФИБА: расписание матчей 17 октября

Еврокубок ФИБА: расписание матчей 17 октября
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Сегодня, 17 октября, в регулярном чемпионате Еврокубка пройдёт очередной игровой день. В общей сложности болельщики смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Расписание матчей Еврокубка 17 октября:
20:00 мск — «Валенсия» — «Умана Рейер»;

Еврокубок . Группа B. 4-й тур
17 октября 2024, четверг. 20:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Не начался
Умана Рейер
Венеция, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Предыдущий матч «Валенсия» провела 9 октября на выезде с У-БТ (Румыния) и одержала победу со счётом 96:105. «Умана Рейер» 8 октября на своей площадке принимала французский «Бурк» и проиграла 66:88.

Регулярный чемпионат Еврокубка проходит с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом дома и в гостях. В плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в 1/4 финала.

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