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Шакил О'Нил назвал фаворита в новом сезоне НБА

Шакил О'Нил назвал фаворита в новом сезоне НБА
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Легендарный баскетболист и шоумен Шакил О'Нил во время своего подкаста вступил в дискуссию и заявил, что «Милуоки Бакс» является фаворитом в новом сезоне-2024/2025.

Собеседник Шакила: на мой взгляд, фаворитом в новом сезоне остаётся «Бостон».

Шакил: оу, ты чертовски неправ, бро. В этом сезоне я с «Милуоки» и верю, что они будут чемпионами. Ты же не думаешь, что твой «Бостон» сможет обыграть «Бакс»?

Собеседник Шакила: мой ответ — Док Риверс [тренер «Милуоки»].

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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