«Можно было его поддразнивать». О'Нил поделился, как вдохновлял Коби Брайанта на развитие

Популярный эксперт и телеведущий, четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил поделился историей, как вдохновлял легендарного игрока Коби Брайанта на развитие.

«Можно было его поддразнивать, и он не обижался бы. Вместо этого он бы пытался доказать обратное. Поэтому я заходил и говорил что-то вроде «ты не такой уж крутой, ты не умеешь играть», зная, что он важен для команды. Я уже знал, что собираюсь сделать. Я набираю 28-30 очков, но так сильно его заводил, что он старался превзойти меня. Таким образом, если он набирает 30 очков и я набираю 30 очков, то это в сумме 60 очков, и мы точно побеждаем», — сказал О'Нил в рамках собственного подкаста.

Совместно с Коби в «Лейкерс» Шакил выиграл три чемпионства североамериканской лиги (2000, 2001 и 2002). В конце карьеры О'Нила в составе «озёрников» ходили слухи о напряжённых отношениях между Шакилом и Брайантом. По окончании сезона-2003/2004 Коби становился свободным агентом и якобы одно из условий продления его контракта — отчисление Шакила.

Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса. Также ушли из жизни пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.