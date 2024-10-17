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Сын легенды НБА намерен в 22 года пройти в лигу через фарм-клубы

Сын легенды НБА намерен в 22 года пройти в лигу через фарм-клубы
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22-летний американский баскетболист Заир Уэйд, являющийся сыном легендарного трёхкратного чемпиона НБА Дуэйна Уэйда, собирается пробиться в североамериканскую лигу через фарм-клубы в G-лиге.

Фото: Charley Gallay/Getty Images

«Заир Уэйд планирует участвовать в драфте лиги развития НБА», — сообщил аккаунт NBA Central в социальной сети.

Последний сезон Уэйд, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, провёл в Африке в команде «Кейптаун Тайгерс». Заир — старший из трёх детей Дуэйна.

В мае 2023 года он набрал рекордные для себя 17 очков в Африканской лиге. В апреле 2024-го также подписал контракт с командой «Чёрные Медведи Макао», принимающей участие в азиатском баскетбольном турнире.

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