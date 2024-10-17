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Названы страны с наибольшим числом баскетболистов в Евролиге

Названы страны с наибольшим числом баскетболистов в Евролиге
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Известный баскетбольный портал BasketNews опубликовал список стран с наибольшим количеством баскетболистов в Евролиге. Безоговорочным лидером этого списка стали Соединённые Штаты Америки.

Представленный список выглядит следующим образом:

США — 74 игрока;
Франция — 31 игрок;
Сербия — 24 игрока;
Германия — 18 игроков;
Италия — 15 игроков;
Литва — 13 игроков;
Греция — 12 игроков;
Турция — 12 игроков;
Испания — 12 игроков.

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги проводится с 3 октября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров.

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