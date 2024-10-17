Игрок «Майами» остановил послематчевое интервью из-за драки фанатов на трибунах

24-летний американский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тайлер Хирроу остановил послематчевое интервью из-за драки фанатов на трибунах.

— Тайлер, какие проблемные элементы вы нашли в своей игре после сегодняшней предсезонной встречи?

— Мы продолжим искать лучшие взаимодействия друг с другом для улучшения нашей командной игры… простите меня, но я не могу продолжить из-за этой драки. Это просто безумие какое-то!

«Майами Хит» одержал победу над командой «Атланта Хоукс» со счётом 120:111. На счету Хирроу 19 очков и три реализованных трёхочковых попадания за семь попыток, а также пять подборов и пять передач.