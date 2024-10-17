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Игрок «Майами» остановил послематчевое интервью из-за драки фанатов на трибунах

Игрок «Майами» остановил послематчевое интервью из-за драки фанатов на трибунах
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24-летний американский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тайлер Хирроу остановил послематчевое интервью из-за драки фанатов на трибунах.

— Тайлер, какие проблемные элементы вы нашли в своей игре после сегодняшней предсезонной встречи?

— Мы продолжим искать лучшие взаимодействия друг с другом для улучшения нашей командной игры… простите меня, но я не могу продолжить из-за этой драки. Это просто безумие какое-то!

«Майами Хит» одержал победу над командой «Атланта Хоукс» со счётом 120:111. На счету Хирроу 19 очков и три реализованных трёхочковых попадания за семь попыток, а также пять подборов и пять передач.

НБА — предсезонные матчи
17 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
120 : 111
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит: Батлер - 24, Хироу - 19, Хайсмит - 16, Бёркс - 9, Адебайо - 7, Розир - 6, Кристофер - 6, Жакез-мл. - 6, Лав - 6, Йович - 5, Ware - 5, Johnson - 4, Брайант - 4, Робинсон - 3, Ричардсон, Larsson, Смит, Pullin, Washington, Литтл, Stevens
Атланта Хоукс: Джонсон - 21, Бафкин - 15, Родди - 15, Харрис - 13, Янг - 10, Дэниэлс - 9, Мэтьюз - 9, Крейчи - 5, Гуйе - 4, Нэнс - 4, Wallace - 3, Капела - 3, Ланди, Рисашер, Хантер, Богданович, Оконгву, Барлоу, Plowden, Зеллер
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