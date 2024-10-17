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Предсезонные матчи НБА-2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 18 октября

Завтра, 18 октября, пройдёт очередной игровой день предсезонной подготовки в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На завтра запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Индиана Пэйсерс» — «Шарлотт Хорнетс»

НБА — предсезонные матчи НБА — предсезонные матчи 18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК Индиана Пэйсерс Индианаполис Не начался Шарлотт Хорнетс Шарлотт Кто победит в основное время? П1 X П2

«Индиана»:

Тайриз Халибёртон (решится перед матчем)

Эндрю Нембхард

Аарон Несмит (решится перед матчем)

Паскаль Сиакам (решится перед матчем)

Майлз Тёрнер

«Шарлотт»:

Ламело Болл

Брэндон Миллер

Джош Грин (решится перед матчем)

Майлз Бриджес

Ник Ричардс

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Даллас Маверикс» — «Милуоки Бакс»

НБА — предсезонные матчи НБА — предсезонные матчи 18 октября 2024, пятница. 02:30 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Милуоки Бакс Милуоки Кто победит в основное время? П1 X П2

«Даллас»:

Лука Дончич (решится перед матчем)

Кайри Ирвинг (решится перед матчем)

Клэй Томпсон

Пи Джей Вашингтон

Дерек Лайвли

«Милуоки»:

Дэмьен Лиллард

Гэри Трент

Ториан Принс

Яннис Адетокунбо

Брук Лопес

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Данте Экзам (запястье).

«Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс»

НБА — предсезонные матчи НБА — предсезонные матчи 18 октября 2024, пятница. 03:00 МСК Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

«Миннесота»:

Майк Конли

Энтони Эдвардс

Джейден Макдэниелс

Наз Рид (решится перед матчем)

Руди Гобер

«Денвер»:

Джамал Маррей (решится перед матчем)

Кристиан Браун

Майкл Портер

Аарон Гордон

Никола Йокич (решится перед матчем)

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Атланта Хоукс»

«Оклахома-Сити»:

Шей Гилджес-Александер

Алекс Карузо

Джейлен Уильямс

Лугенц Дорт

Чет Холмгрен

«Атланта»:

Трэй Янг

Дайсон Дэниелс

Деандре Хантер (решится перед матчем)

Джален Джонсон

Клинт Капела (решится перед матчем)

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Хьюстон Рокетс» — «Сан-Антонио Спёрс»

«Хьюстон»:

Фред Ванвлит

Джейлен Грин

Диллон Брукс

Джабари Смит

Алперен Шенгюн

«Сан-Антонио»:

Крис Пол

Джулиан Шампани

Харрисон Барнс

Джереми Сохан

Виктор Вембаньяма

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Девин Вассел (нога).

«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

«Финикс»:

Тайас Джонс (решится перед матчем)

Девин Букер

Брэдли Бил (решится перед матчем)

Кевин Дюрант (решится перед матчем)

Мэйсон Пламли

«Лейкерс»:

Д'Анджело Расселл

Остин Ривз

Леброн Джеймс

Руи Хатимура

Энтони Дэвис

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто Кингз»

«Клипперс»:

Джеймс Харден

Норман Пауэлл

Теренс Мэнн

Деррик Джонс

Ивица Зубац

«Сакраменто»:

ДеАарон Фокс

Кеон Эллис

Демар Дерозан

Киган Мюррэй

Домантас Сабонис

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кавай Леонард (решение тренерского штаба).