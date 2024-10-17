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Предсезонные матчи НБА-2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 18 октября

Предсезонные матчи НБА-2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 18 октября
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Завтра, 18 октября, пройдёт очередной игровой день предсезонной подготовки в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На завтра запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Индиана Пэйсерс» — «Шарлотт Хорнетс»

НБА — предсезонные матчи
18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Индиана»:

Тайриз Халибёртон (решится перед матчем)
Эндрю Нембхард
Аарон Несмит (решится перед матчем)
Паскаль Сиакам (решится перед матчем)
Майлз Тёрнер

«Шарлотт»:

Ламело Болл
Брэндон Миллер
Джош Грин (решится перед матчем)
Майлз Бриджес
Ник Ричардс

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Даллас Маверикс» — «Милуоки Бакс»

НБА — предсезонные матчи
18 октября 2024, пятница. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Даллас»:

Лука Дончич (решится перед матчем)
Кайри Ирвинг (решится перед матчем)
Клэй Томпсон
Пи Джей Вашингтон
Дерек Лайвли

«Милуоки»:

Дэмьен Лиллард
Гэри Трент
Ториан Принс
Яннис Адетокунбо
Брук Лопес

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Данте Экзам (запястье).

«Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс»

НБА — предсезонные матчи
18 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Миннесота»:

Майк Конли
Энтони Эдвардс
Джейден Макдэниелс
Наз Рид (решится перед матчем)
Руди Гобер

«Денвер»:

Джамал Маррей (решится перед матчем)
Кристиан Браун
Майкл Портер
Аарон Гордон
Никола Йокич (решится перед матчем)

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Атланта Хоукс»

НБА — предсезонные матчи
18 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Атланта Хоукс
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Оклахома-Сити»:

Шей Гилджес-Александер
Алекс Карузо
Джейлен Уильямс
Лугенц Дорт
Чет Холмгрен

«Атланта»:

Трэй Янг
Дайсон Дэниелс
Деандре Хантер (решится перед матчем)
Джален Джонсон
Клинт Капела (решится перед матчем)

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Хьюстон Рокетс» — «Сан-Антонио Спёрс»

НБА — предсезонные матчи
18 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хьюстон»:

Фред Ванвлит
Джейлен Грин
Диллон Брукс
Джабари Смит
Алперен Шенгюн

«Сан-Антонио»:

Крис Пол
Джулиан Шампани
Харрисон Барнс
Джереми Сохан
Виктор Вембаньяма

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Девин Вассел (нога).

«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

НБА — предсезонные матчи
18 октября 2024, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Финикс»:

Тайас Джонс (решится перед матчем)
Девин Букер
Брэдли Бил (решится перед матчем)
Кевин Дюрант (решится перед матчем)
Мэйсон Пламли

«Лейкерс»:

Д'Анджело Расселл
Остин Ривз
Леброн Джеймс
Руи Хатимура
Энтони Дэвис

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто Кингз»

НБА — предсезонные матчи
18 октября 2024, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Клипперс»:

Джеймс Харден
Норман Пауэлл
Теренс Мэнн
Деррик Джонс
Ивица Зубац

«Сакраменто»:

ДеАарон Фокс
Кеон Эллис
Демар Дерозан
Киган Мюррэй
Домантас Сабонис

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кавай Леонард (решение тренерского штаба).

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