Предсезонные матчи НБА-2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 18 октября

Завтра, 18 октября, пройдёт очередной игровой день предсезонной подготовки в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На завтра запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.
«Индиана Пэйсерс» — «Шарлотт Хорнетс»
«Индиана»:
Тайриз Халибёртон (решится перед матчем)
Эндрю Нембхард
Аарон Несмит (решится перед матчем)
Паскаль Сиакам (решится перед матчем)
Майлз Тёрнер
«Шарлотт»:
Ламело Болл
Брэндон Миллер
Джош Грин (решится перед матчем)
Майлз Бриджес
Ник Ричардс
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Даллас Маверикс» — «Милуоки Бакс»
«Даллас»:
Лука Дончич (решится перед матчем)
Кайри Ирвинг (решится перед матчем)
Клэй Томпсон
Пи Джей Вашингтон
Дерек Лайвли
«Милуоки»:
Дэмьен Лиллард
Гэри Трент
Ториан Принс
Яннис Адетокунбо
Брук Лопес
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Данте Экзам (запястье).
«Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс»
«Миннесота»:
Майк Конли
Энтони Эдвардс
Джейден Макдэниелс
Наз Рид (решится перед матчем)
Руди Гобер
«Денвер»:
Джамал Маррей (решится перед матчем)
Кристиан Браун
Майкл Портер
Аарон Гордон
Никола Йокич (решится перед матчем)
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Атланта Хоукс»
«Оклахома-Сити»:
Шей Гилджес-Александер
Алекс Карузо
Джейлен Уильямс
Лугенц Дорт
Чет Холмгрен
«Атланта»:
Трэй Янг
Дайсон Дэниелс
Деандре Хантер (решится перед матчем)
Джален Джонсон
Клинт Капела (решится перед матчем)
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Хьюстон Рокетс» — «Сан-Антонио Спёрс»
«Хьюстон»:
Фред Ванвлит
Джейлен Грин
Диллон Брукс
Джабари Смит
Алперен Шенгюн
«Сан-Антонио»:
Крис Пол
Джулиан Шампани
Харрисон Барнс
Джереми Сохан
Виктор Вембаньяма
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Девин Вассел (нога).
«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
«Финикс»:
Тайас Джонс (решится перед матчем)
Девин Букер
Брэдли Бил (решится перед матчем)
Кевин Дюрант (решится перед матчем)
Мэйсон Пламли
«Лейкерс»:
Д'Анджело Расселл
Остин Ривз
Леброн Джеймс
Руи Хатимура
Энтони Дэвис
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто Кингз»
«Клипперс»:
Джеймс Харден
Норман Пауэлл
Теренс Мэнн
Деррик Джонс
Ивица Зубац
«Сакраменто»:
ДеАарон Фокс
Кеон Эллис
Демар Дерозан
Киган Мюррэй
Домантас Сабонис
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кавай Леонард (решение тренерского штаба).