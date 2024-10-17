Установивший личный рекорд по очкам Михаил Ведищев прокомментировал победу над «Уралмашем»

20-летний российский игрок клуба «Локомотив-Кубань» Михаил Ведищев прокомментировал успех своей команды в матче с «Уралмашем» в рамках Единой лиги ВТБ. Михаил набрал в игре 10 очков, установив свой личный рекорд по набранным за встречу очкам.

«Мы выиграли за счёт дисциплинированной защиты: где-то совершили правильные фолы, а где-то, наоборот, отступили и дали забить вместо того, чтобы получать персональные замечания. Эти правильные маленькие детали и привели к победе. Но самое важное в таких матчах — энергия внутри команды. Очень важна роль скамейки: даже если кто-то сделал ошибку, надо максимально подбодрить тех, кто на площадке, чтобы они чувствовали поддержку и не опускали голову.

Хочется верить, что моё выступление придало команде импульс. Мне кажется, когда выходит молодой игрок и показывает хороший отрезок, это заряжает всю команду – и меня самого в том числе. Так что свою игру против «Уралмаша» оцениваю хорошо: мне удалось забить свои очки, провести удачные атаки. Конечно, есть моменты, где нужно прибавлять, но в целом я доволен. Главное, что мы победили и идём на первом месте без поражений», — приводит слова Ведищева пресс-служба команды.