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Установивший личный рекорд по очкам Михаил Ведищев прокомментировал победу над «Уралмашем»

Установивший личный рекорд по очкам Михаил Ведищев прокомментировал победу над «Уралмашем»
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20-летний российский игрок клуба «Локомотив-Кубань» Михаил Ведищев прокомментировал успех своей команды в матче с «Уралмашем» в рамках Единой лиги ВТБ. Михаил набрал в игре 10 очков, установив свой личный рекорд по набранным за встречу очкам.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
91 : 80
Уралмаш
Екатеринбург
Локомотив-Кубань: Миллер - 17, Мартюк - 14, Джонсон - 13, Уэйли - 12, Ведищев - 10, Темиров - 9, Елатонцев - 6, Кливленд - 5, Емченко - 3, Ищенко - 2, Узинский, Квитковских
Уралмаш: Мартин - 19, Нэльсон - 19, Уиттакер - 15, Зайцев - 9, Даглас - 9, Писклов - 4, Белянков - 3, О'Брайант - 2, Акрамов, Новиков, Балашов, Михеев

«Мы выиграли за счёт дисциплинированной защиты: где-то совершили правильные фолы, а где-то, наоборот, отступили и дали забить вместо того, чтобы получать персональные замечания. Эти правильные маленькие детали и привели к победе. Но самое важное в таких матчах — энергия внутри команды. Очень важна роль скамейки: даже если кто-то сделал ошибку, надо максимально подбодрить тех, кто на площадке, чтобы они чувствовали поддержку и не опускали голову.

Хочется верить, что моё выступление придало команде импульс. Мне кажется, когда выходит молодой игрок и показывает хороший отрезок, это заряжает всю команду – и меня самого в том числе. Так что свою игру против «Уралмаша» оцениваю хорошо: мне удалось забить свои очки, провести удачные атаки. Конечно, есть моменты, где нужно прибавлять, но в целом я доволен. Главное, что мы победили и идём на первом месте без поражений», — приводит слова Ведищева пресс-служба команды.

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