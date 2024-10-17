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«Это был броманс». Керр — о Леброне Джеймсе и Стефене Карри на Олимпиаде-2024

«Это был броманс». Керр — о Леброне Джеймсе и Стефене Карри на Олимпиаде-2024
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Главный тренер олимпийской сборной США и клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о взаимоотношениях двух звёздных игроков — Леброна Джеймса и Стефена Карри — на Олимпийских играх — 2024.

«Это был броманс (пошутил Керр). Здесь столько уважения. Это было так давно. Но пока вы не играете в одной команде, вы не знаете, какой она будет. Это сработало с первого дня. Леброн был таким же профессионалом, как и все, с кем я когда-либо был в своей жизни, в своём подходе к баскетболу. Каждое утро в Париже я шёл в спортзал на тренировку, рано, в семь часов. И Леброн уже находился там со своим тренером. Командная тренировка была назначена в 10.

Есть причина: он выступает на высочайшем уровне в 39 лет. То, как он подходил к тренировкам и отработке бросков, общался на медиаднях, вовлекал своих товарищей по команде, руководил, в этом он очень похож на Стефа. Я думаю, что Леброн более красноречив, но в обоих парнях сразу проявляется присущее им лидерство. Было впечатляюще смотреть на них», — приводит слова Керра издание Eurohoops.

На Олимпиаде-2024 сборная США завоевала золотую медаль, обыграв в финале национальную команду Франции. Для Карри это была первая олимпийская медаль.

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