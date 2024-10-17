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ESPN опубликовал список из 10 лучших игроков НБА, в топ-3 — европейцы

ESPN опубликовал список из 10 лучших игроков НБА, в топ-3 — европейцы
Никола Йокич
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Авторитетный американский телеканал ESPN опубликовал свой рейтинг десятки лучших игроков НБА. Примечательно, что тройку лидеров этого рейтинга составляют исключительно европейские игроки.

1. Никола Йокич — сербский профессиональный баскетболист, играет на позиции центрового. Выступает за клуб НБА «Денвер Наггетс».

2. Лука Дончич — словенский баскетболист, играющий на позициях атакующего и разыгрывающего защитника, а также лёгкого форварда. Выступает за клуб НБА «Даллас Маверикс».

3. Яннис Адетокунбо — греческий баскетболист нигерийского происхождения, игрок клуба НБА «Милуоки Бакс».

4. Шей Гилджес-Александер

5. Джейсон Тейтум

6. Стефен Карри

7. Леброн Джеймс

8. Джоэл Эмбиид

9. Кевин Дюрант

10. Энтони Эдвардс

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