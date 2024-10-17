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Гилберт Аренас объяснил, за счёт чего в «Голден Стэйт» появилась чемпионская династия

Гилберт Аренас объяснил, за счёт чего в «Голден Стэйт» появилась чемпионская династия
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас объяснил, как образовалась чемпионская династия «Голден Стэйт Уорриорз», которая с 2014 года смогла завоевать четыре чемпионства.

«Династии создаются на основе плохих контрактов… Поскольку Карри в начале карьеры подписал плохую сделку, это позволило создать династию на таком длительном и перспективном пути», — приводит слова Аренаса издание Clutch Points.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

Ранее главный тренер «Уоррориз» Стив Керр рассказал о взаимоотношениях Стефена Карри и звезды «Лейкерс» Леброна Джеймс во время Олимпийских игр — 2024.

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