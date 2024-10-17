Баскетбольный клуб из Европы преодолеет на выезде 25 000 км за 16 дней

Немецкий клуб «Ратиофарм» из Ульма в течение 16 дней из-за календаря игр преодолеет расстояние 25 000 км. Об этом информирует Basket News со ссылкой на sport.ORF.at.

Помимо выступления в чемпионате Германии, «Ратиофарм» принимает участие в Еврокубке. В ближайшие 16 дней команде предстоит отправиться на выезд в Испанию и Италию. В Еврокубке немецкий клуб в настоящий момент занимает четвёртое место в группе А. «Ратиофарм» одержал три победы и потерпел одно поражение.

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