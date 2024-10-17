Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баскетбольный клуб из Европы преодолеет на выезде 25 000 км за 16 дней

Баскетбольный клуб из Европы преодолеет на выезде 25 000 км за 16 дней
Комментарии

Немецкий клуб «Ратиофарм» из Ульма в течение 16 дней из-за календаря игр преодолеет расстояние 25 000 км. Об этом информирует Basket News со ссылкой на sport.ORF.at.

Помимо выступления в чемпионате Германии, «Ратиофарм» принимает участие в Еврокубке. В ближайшие 16 дней команде предстоит отправиться на выезд в Испанию и Италию. В Еврокубке немецкий клуб в настоящий момент занимает четвёртое место в группе А. «Ратиофарм» одержал три победы и потерпел одно поражение.

Ранее тяжёлый форвард и новичок «Чикаго Скай» из женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Энджел Риз высказалась по поводу своих трат и зарплаты в североамериканской лиге.

Материалы по теме
Баскетболистка женской НБА заявила, что её зарплата не покрывает расходы на аренду жилья

Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android