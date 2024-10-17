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Новичок «Филадельфии» доставлен в больницу после удара головой о паркет

Новичок «Филадельфии» доставлен в больницу после удара головой о паркет
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Новичок «Филадельфии Сиксерс» Джаред МакКейн доставлен в больницу после неудачного падения в предсезонном матче НБА с «Бруклин Нетс». Инцидент произошёл в четвёртой четверти. МакКейн упал на паркет спиной после борьбы за подбор под чужим щитом. В результате падения 20-летний игрок ударился головой.

НБА — предсезонные матчи
17 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
117 : 95
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Убре - 18, Мартин - 12, Даутин - 11, Каунсил - 9, McCain - 9, Киньонес - 9, Ябуселе - 9, Гордон - 8, Макси - 7, Драммонд - 7, Мартин - 7, Edwards - 6, Bona - 4, Fiedler - 1, Джексон, Tucker, Mintz, Мобли
Бруклин Нетс: Томас - 17, Милтон - 13, Уильямс - 11, Джонсон - 11, Клауни - 11, Уилсон - 10, Шрёдер - 9, Финни-Смит - 8, Мартин - 5, Миллер-Уайтхэд, Cui, Мартин, Бэйли, Джонсон

Фото: Скриншот трансляции

«Никогда раньше не видел такого, но будем надеяться, что с ним всё в порядке», — сказал после матча главный тренер «Филадельфии» Ник Нёрс.

Сама игра закончилась со счётом 117:95 в пользу «Сиксерс».

Джаред был выбран «Сиксерс» под общим 16-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года.

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