Новичок «Филадельфии» доставлен в больницу после удара головой о паркет

Новичок «Филадельфии Сиксерс» Джаред МакКейн доставлен в больницу после неудачного падения в предсезонном матче НБА с «Бруклин Нетс». Инцидент произошёл в четвёртой четверти. МакКейн упал на паркет спиной после борьбы за подбор под чужим щитом. В результате падения 20-летний игрок ударился головой.

Фото: Скриншот трансляции

«Никогда раньше не видел такого, но будем надеяться, что с ним всё в порядке», — сказал после матча главный тренер «Филадельфии» Ник Нёрс.

Сама игра закончилась со счётом 117:95 в пользу «Сиксерс».

Джаред был выбран «Сиксерс» под общим 16-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года.

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