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Гомельский оценил потенциал ЦСКА, «Зенита», «Локо» и УНИКСа, играй они в Евролиге

Гомельский оценил потенциал ЦСКА, «Зенита», «Локо» и УНИКСа, играй они в Евролиге
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о перспективах московского ЦСКА, «Зенита» из Санкт-Петербурга, казанского УНИКСА и краснодарского «Локомотива-Кубань» в Евролиге, если бы российские клубы играли в турнире в нынешнем сезоне. На данный момент команды из Российской Федерации от участия в турнире отстранены.

«Я не могу предсказать, когда закончатся санкции против наших спортсменов и российских команд. Думаю, что в ближайшие два года нас (наши клубы) в Евролиге не ждут. Сравнивая составы ЦСКА, «Зенита», УНИКСа и «Локо» с лучшими командами Евролиги (с «Панатинаикосом», «Монако», «Реалом», «Фенербахче» и прочими), вижу преимущества соперников как по основным игрокам, так и по глубине ротации. Так что думаю, что в текущем сезоне с теми составами, которые есть у наших команд, они занимали бы места в середине таблицы. То есть в «Финал четырёх» не попали бы», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее Гомельский спрогнозировал участников «Финала четырёх» этого сезона Евролиги.

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