Гомельский оценил потенциал ЦСКА, «Зенита», «Локо» и УНИКСа, играй они в Евролиге

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о перспективах московского ЦСКА, «Зенита» из Санкт-Петербурга, казанского УНИКСА и краснодарского «Локомотива-Кубань» в Евролиге, если бы российские клубы играли в турнире в нынешнем сезоне. На данный момент команды из Российской Федерации от участия в турнире отстранены.

«Я не могу предсказать, когда закончатся санкции против наших спортсменов и российских команд. Думаю, что в ближайшие два года нас (наши клубы) в Евролиге не ждут. Сравнивая составы ЦСКА, «Зенита», УНИКСа и «Локо» с лучшими командами Евролиги (с «Панатинаикосом», «Монако», «Реалом», «Фенербахче» и прочими), вижу преимущества соперников как по основным игрокам, так и по глубине ротации. Так что думаю, что в текущем сезоне с теми составами, которые есть у наших команд, они занимали бы места в середине таблицы. То есть в «Финал четырёх» не попали бы», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее Гомельский спрогнозировал участников «Финала четырёх» этого сезона Евролиги.

Материалы по теме Владимир Гомельский спрогнозировал участников «Финала четырёх» этого сезона Евролиги

Баскетбольную площадку поставили на стадионе из античных времён: