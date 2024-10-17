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Велимир Перасович высказался о предстоящем матче УНИКСа с «Локомотивом» в ЕЛ

Велимир Перасович высказался о предстоящем матче УНИКСа с «Локомотивом» в ЕЛ
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Игра состоится 20 октября в Краснодаре и начнётся в 18:30 мск. Краснодарцы в настоящий момент являются лидерами чемпионата и единственной командой, одержавшей победы во всех проведённых матчах (в семи).

«Удивлён ли яркому старту «Локо»? Совсем не удивлён. На старте чемпионата краснодарцы демонстрируют великолепную игру. Они одержали семь побед в семи матчах и занимают первое место в турнирной таблице. Мы должны с уважением относиться к этой команде, особенно учитывая, что нам предстоит выездная встреча. Хочу подчеркнуть, что сезон будет долгим, и я уверен, что каждый клуб ещё сможет улучшить свою игру. Сейчас же нам важно помнить, что каждый матч имеет значение. В воскресенье нам предстоит встреча с лидером Единой лиги, и мы должны победить», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

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