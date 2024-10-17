Представлена свежая информация об ударившемся головой о паркет игроке «Филадельфии»

Новичок «Филадельфии Сиксерс» Джаред МакКейн был выписан из больницы и в настоящий момент находится дома. Об этом информирует Sports Illustrated со ссылкой на представителя «Филадельфии». Также сообщается, что в скором времени ему предстоит пройти повторное обследование.

Напомним, во время предсезонного матча НБА с клубом «Бруклин Нетс» (117:95) МакКейн упал на паркет спиной после борьбы за подбор под чужим щитом. В результате падения 20-летний игрок ударился головой. Инцидент произошёл в четвёртой четверти. Баскетболист был незамедлительно доставлен в больницу для оказания первой помощи.

Джаред был выбран «Филадельфией» под общим 16-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года.