Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перасович — после вопроса о Димитриевиче: мне не очень нравится отвечать на такое

Перасович — после вопроса о Димитриевиче: мне не очень нравится отвечать на такое
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович ответил на вопрос по поводу ухода из команды её лидера Ненада Димитриевича. Северомакедонский игрок покинул казанцев по окончании предыдущего сезона Единой лиги ВТБ. В настоящий момент он представляет «Милан».

«После ухода Димитриевича есть ли в команде лидер, который сможет повести её за собой в этом сезоне? Признаюсь, мне не очень нравится отвечать на такие вопросы. За три сезона, что я руковожу командой, мы каждый год расстаёмся с кем-то, однако не сокрушаемся по этому поводу. В данный момент УНИКС находится в процессе становления, и я уверен, что мы найдём способ показывать отличный баскетбол против всех команд. У нас в составе очень хорошие баскетболисты, и я считаю, что команда способна добиться ярких результатов», — приводит слова Пересовича пресс-служба казанского клуба.

Ранее Перасович поделился мнением о предстоящем матче с краснодарским «Локомотивом-Кубань», который состоится 20 октября в рамках регулярного чемпионата Единой лиги.

Материалы по теме
Велимир Перасович высказался о предстоящем матче УНИКСа с «Локомотивом» в ЕЛ

Семиклассник ростом 220 см играет в баскетбол:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android