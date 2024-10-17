Перасович — после вопроса о Димитриевиче: мне не очень нравится отвечать на такое

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович ответил на вопрос по поводу ухода из команды её лидера Ненада Димитриевича. Северомакедонский игрок покинул казанцев по окончании предыдущего сезона Единой лиги ВТБ. В настоящий момент он представляет «Милан».
«После ухода Димитриевича есть ли в команде лидер, который сможет повести её за собой в этом сезоне? Признаюсь, мне не очень нравится отвечать на такие вопросы. За три сезона, что я руковожу командой, мы каждый год расстаёмся с кем-то, однако не сокрушаемся по этому поводу. В данный момент УНИКС находится в процессе становления, и я уверен, что мы найдём способ показывать отличный баскетбол против всех команд. У нас в составе очень хорошие баскетболисты, и я считаю, что команда способна добиться ярких результатов», — приводит слова Пересовича пресс-служба казанского клуба.
Ранее Перасович поделился мнением о предстоящем матче с краснодарским «Локомотивом-Кубань», который состоится 20 октября в рамках регулярного чемпионата Единой лиги.
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