Еврокубок: результаты игрового дня 17 октября, турнирная таблица

Сегодня, 17 октября, прошёл очередной игровой день в Еврокубке. Состоялся лишь один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Еврокубок, результат матча 17 октября:

«Валенсия» – «Умана Рейер» – 105:83.

Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка проходит с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф пройдут шесть команд из каждой группы. Два лучших клуба из каждой группы получат пропуск сразу в 1/4 финала.

Победителем минувшего сезона Еврокубка является французский клуб «Париж», который в серии из двух матчей обыграл в финале «Бурк».

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