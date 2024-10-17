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«Партизан» победил «Маккаби» в матче Евролиги

«Партизан» победил «Маккаби» в матче Евролиги
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Завершился матч 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль) и «Партизан» (Белград, Сербия). Игра закончилась победой сербского клуба со счётом 91:79 (28:27, 14:19, 24:18, 25:15).

Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
17 октября 2024, четверг. 21:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
79 : 91
Партизан
Белград, Сербия
Маккаби Т-А: Оар, Ли, Каба, Менко, Соркин, Майер, Рэйман, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Рэндольф, Блатт
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Копривица, Накич, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Джонс

Больше всего очков «Партизану» принёс американский защитник Стерлинг Браун (16). Также в его активе три подбора и одна результативная передача. Среди игроков «Маккаби» наилучшую результативность показал форвард Леви Рэндольф. На его счету 19 очков и семь подборов.

В следующем туре регулярного чемпионата «Маккаби» на выезде сыграет с «Жальгирисом». Матч состоится 24 октября и начнётся в 20:00 мск. «Партизан» в следующем туре примет «Виртус». Игра пройдёт 23 октября и начнётся в 21:30 мск.

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