Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Реал» победил «Панатинаикос» в Евролиге

«Реал» победил «Панатинаикос» в Евролиге
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого играли мадридский «Реал» и «Панатинаикос» из Афин (Греция). Встреча закончилась победой хозяев площадки со счётом 90:86 (28:19, 15:19, 27:20, 20:28).

Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
17 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
90 : 86
Панатинаикос
Афины, Греция
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Gueye, Ибака, Тавареш, Льюль, Ндиайе
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Григонис, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен

Наилучшую результативность в составе победителей продемонстрировал аргентинский разыгрывающий Факундо Кампаццо. В его активе 19 очков, пять подборов, а также шесть результативных передач. В составе греческого клуба чаще всего кольцо соперников поражал американский защитник Кендрик Нанн. На его счету 23 очка, четыре подбора и шесть результативных передач.

В 5-м туре регулярного чемпионата Евролиги «Реал» на домашней площадке сыграет с сербским клубом «Црвена Звезда». Встреча состоится 24 октября и начнётся в 21:45 мск. «Панатинаикос» в следующем туре на выезде сыграет с турецким «Фенербахче». Матч состоится также 25 октября и начнётся в 20:45 мск.

Материалы по теме
«Партизан» победил «Маккаби» в матче Евролиги

Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android