«Реал» победил «Панатинаикос» в Евролиге

Завершился матч 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого играли мадридский «Реал» и «Панатинаикос» из Афин (Греция). Встреча закончилась победой хозяев площадки со счётом 90:86 (28:19, 15:19, 27:20, 20:28).

Наилучшую результативность в составе победителей продемонстрировал аргентинский разыгрывающий Факундо Кампаццо. В его активе 19 очков, пять подборов, а также шесть результативных передач. В составе греческого клуба чаще всего кольцо соперников поражал американский защитник Кендрик Нанн. На его счету 23 очка, четыре подбора и шесть результативных передач.

В 5-м туре регулярного чемпионата Евролиги «Реал» на домашней площадке сыграет с сербским клубом «Црвена Звезда». Встреча состоится 24 октября и начнётся в 21:45 мск. «Панатинаикос» в следующем туре на выезде сыграет с турецким «Фенербахче». Матч состоится также 25 октября и начнётся в 20:45 мск.

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