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Лидер «Клипперс» Кавай Леонард пропустит начало сезона НБА из-за проблем с коленом

Лидер «Клипперс» Кавай Леонард пропустит начало сезона НБА из-за проблем с коленом
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард пропустит неопределённый срок на старте нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации, так как продолжает восстановление после воспаления в правом колене. Об этом информирует ESPN US со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что «Клипперс» не будут форсировать возвращение игрока на площадку, чтобы исключить рецидив и гарантировать стабильное выступление игрока в течение всего сезона.

Леонард не принял участия ни в одном предсезонном матче «Клипперс». Регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз». «Клипперс» первую игру проведут с «Финикс Санз». Она состоится 24 октября и начнётся в 5:00 мск.

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