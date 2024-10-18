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Результаты игрового дня Евролиги 17 октября, турнирная таблица

Результаты игрового дня Евролиги 17 октября, турнирная таблица
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17 октября состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности было проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Результаты матчей Евролиги 17 октября:

«Альба» – «Фенербахче» – 71:78;
«Маккаби» Тель-Авив – «Партизан» – 79:91;
«Олимпия» – «Жальгирис» – 82:85;
«Бавария» – «Париж» – 109:107;
«Реал» Мадрид – «Панатинаикос» – 90:86.

Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
17 октября 2024, четверг. 20:30 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
71 : 78
Фенербахче
Стамбул, Турция
Альба: Прочида, Гросбер, Спаньоло, Ветцель, Макдауэлл-Уайт, Маттиссек, Шнайдер, Херманнссон, Олинде, Кумадже, Бин, Уильямс
Фенербахче: Болдуин, Мелли, Шанлы, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Жагар, Колсон, Марьянович, Берч
Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
17 октября 2024, четверг. 21:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
79 : 91
Партизан
Белград, Сербия
Маккаби Т-А: Оар, Ли, Каба, Менко, Соркин, Майер, Рэйман, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Рэндольф, Блатт
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Копривица, Накич, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Джонс
Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
17 октября 2024, четверг. 21:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
82 : 85
Жальгирис
Каунас, Литва
Олимпия: Димитриевич, Козёр, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Флаккадори, Диоп, Шилдс, Миротич, Маккормак
Жальгирис: Франсиско, Лекавичюс, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
17 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
109 : 107
Париж
Париж, Франция
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Фойгтман, Напьер, Харченков, Обст, Харрис, Бранкович, Букер, Мадар, Йебо
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Кессенс, Эррера, Хэйс, Шарвен, Янтунен, Уаттара
Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
17 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
90 : 86
Панатинаикос
Афины, Греция
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Gueye, Ибака, Тавареш, Льюль, Ндиайе
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Григонис, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 октября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров.

Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.

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