Результаты игрового дня Евролиги 17 октября, турнирная таблица

17 октября состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности было проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евролиги 17 октября:

«Альба» – «Фенербахче» – 71:78;

«Маккаби» Тель-Авив – «Партизан» – 79:91;

«Олимпия» – «Жальгирис» – 82:85;

«Бавария» – «Париж» – 109:107;

«Реал» Мадрид – «Панатинаикос» – 90:86.

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 октября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров.

Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.

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